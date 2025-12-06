El sonorense regresa a sus raíces con un álbum en vivo grabado en las calles de La Matanza junto a figuras del regional mexicano.

Carin León anunció este sábado el lanzamiento de 'Chapayeka', el nuevo disco en vivo que grabó el pasado 21 de noviembre en su barrio, La Matanza, en Hermosillo. El material llegará el 11 de diciembre y, como adelanto, el cantante compartió un clip con escenas detrás de cámaras donde afirma: “Siento que La Matanza sigue conservando esas costumbres como pueblo, una comunidad muy unida” .

La jornada de grabación convirtió al barrio en un escenario vivo. Arropado por su familia, amistades y la comunidad que lo vio crecer, Carin transformó las calles en un espacio festivo que celebró sus raíces y su historia. A las 16:30 horas llegó vistiendo camisa verde con blanco, pantalón beige y su característica tejana, listo para iniciar la grabación de 'Chapayeka', un proyecto concebido como un regreso a casa.

Sobre el nombre del álbum, 'Chapayeka' (o Fariseo) es una figura tradicional de las culturas yaqui y mayo del noroeste de México, especialmente en Sonora. Los fariseos participan en rituales y danzas durante la Cuaresma y la Semana Santa, manteniendo vivas las costumbres y el patrimonio cultural que forman parte de la identidad de nuestra región.

El reciente ganador del Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Palabra de To's (Seca) reunió ese día a figuras emblemáticas del regional mexicano. Lalo Mora y Eliseo Robles lo acompañaron en interpretaciones de clásicos como Tragos de Amargo Licor y Laurita Garza, que resonaron entre las calles del barrio donde el cantante creció.

A la celebración también se sumó el Dueto Sensación de Hermosillo , integrado por Carmelita Rodríguez y Manuel Yánez, cuyo estilo tradicional aportó un toque de memoria y arraigo al ambiente. El cantante sonorense Manuel “El Indio” Ortega, mencionado por Carin en su discurso en los Latin Grammy, participó con temas como Por el Bien de los Dos y Con Solo Verte, sumando su sello al repertorio grabado en vivo.

El talento de Sonhoro Records, la disquera que recientemente lanzó el intérprete de 'Primera Cita', también formó parte de la grabación de manera orgánica. Larry, de Larry y La Clase, interpretó Te Vas Ángel Mío; mientras que Chente Guerrero, de Los Alegres de la Sierra, aportó La Primavera con su estilo norteño. Braulio Mata se integró con Concha del Alma, y Tony Aguirre añadió su voz al proyecto, reforzando así el carácter colectivo de Chapayeka y subrayando la intención del cantante de rodearse de artistas que representan distintas facetas del regional mexicano.