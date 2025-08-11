Durante un concierto en San Francisco, Córdoba, Pablo David Ortiz cayó al vacío cuando el escenario cedió durante un salto.

Un salto de rutina durante un concierto derivó en un accidente grave para Pablo David Ortiz, cantante de la banda argentina Dale Q’ Va. Ocurrió en el Club Bomberos, en San Francisco, Córdoba, cuando el piso del escenario cedió bajo sus pies. Ortiz se golpeó la cabeza contra un borde y cayó al vacío.

Tras el accidente, Ortiz fue atendido por los servicios médicos presentes y trasladado al Hospital J. B. Iturraspe. Allí recibió varios puntos de sutura en la cabeza, se le realizaron estudios para descartar lesiones mayores y fue dado de alta en estado estable.

La banda comunicó que, por precaución, se suspende la presentación prevista para la noche del domingo en Sumampa, Santiago del Estero, hasta nuevo aviso. Ortiz, desde su cuenta de Instagram, envió un mensaje tranquilizador a sus seguidores:

“Hola, gente. Quería contarles que estoy un poco mejor aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse.”

A pesar del susto, el artista se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación. El incidente generó conmoción entre sus fanáticos, quienes expresaron alivio por su pronta mejoría.



