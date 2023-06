No tiré el celular al agua: Bad Bunny da su versión a meses de la polémica

El episodio que Bad Bunny vivió hace unos meses con una de sus fans, cuando le arrebató a la joven su teléfono celular para después lanzarlo, sigue presente.

Esta situación le costó al puertorriqueño perder a varios de sus seguidores, que sus canciones comenzaran a dejar de escucharse y hasta el cierre temporal de sus cuentas; aunque antes decidió mandar un mensaje en el que, lejos de disculparse, afirmaba que la chica le había faltado al respeto al grabarlo sin su consentimiento y que volvería a hacerlo de presentarse una situación similar:

"La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como una falta de respeto y así mismo lo trataré", escribió en su Twitter.

Ahora, a casi cinco meses del escándalo, el llamado "Conejo malo" confesó que sí se arrepiente de lo que hizo y contó lo que pasó ese día y que no salió en los videos que se filtraron a las redes: "La gente estaba grabando y yo saludaba, '¡Qué lo qué!', por aquí, por allá, pero esa persona se me metió en el mismo medio, se me recostó encima, así como que con el cuerpo" , dijo en entrevista para la revista Rolling Stone.

Incluso, el reggaetonero reveló que las grabaciones que circularon por Internet fueron totalmente sacadas de contexto, pues aunque se puede ver que el móvil fue lanzado al agua, en realidad el dispositivo todavía existe y podría estar en manos de su dueña, afirmó Benito.

La versión de Bad Bunny

De acuerdo con el relato del cantante, lo que en verdad pasó fue que, cuando arrojó el celular éste terminó en un arbusto y el hecho de que, hasta el día de hoy, la chica no haya desmentido los rumores le sigue molestando: " Ese celular no se rompió, me molesta que es algo que nunca han dicho. Yo no lo tiré al agua. Lo tiré para un arbusto ". Y agregó: " Debería subir el vídeo. Ella lo tiene ".

El intérprete de "Ojitos lindos" aparece, por segunda vez, en la portada de la famosa publicación estadounidense, a la que confesó que, lejos de lo que muchos puedan creer, el reggaetón no es el único género que corre por sus venas, ya que es gran admirador de la música en general y lo mismo puede escuchar trap que corridos urbanos.