Aseguran que Luis R. Conriquez será papá por tercera vez

El 27 de marzo , Ya les había dicho que Luis R y su nueva pareja en turno serían papás …. , clásico ellos lo negaron , Pues ayer fue la revelación del sexo del bebé q están esperando y es una Niña En la fiesta los invitados iban de color rosa o azul según cada uno creyera q sería si niño o niña , tuvo varios invitados entre ellos Canelo con quien ha hecho una amistad y según me dicen El será el padrino de este nuevo bebé …! En redes a causado mucho revuelo por q Luis R compartió una foto con su novia en Turno y dato curioso el día de ayer su ex estuvo cumpliendo años y se festejó en grande junto a sus hijos y familia Les dije tiempo al tiempo !!! Mentira no es , Luis R y Su novia en turno ya viven juntos en Guadalajara