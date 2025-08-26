Taylor Swift recibió de Travis Kelce un lujoso anillo de compromiso estilo victoriano con un diamante antiguo de talla cojín de ocho quilates.

Tras anunciar su compromiso con Travis Kelce, la cantante Taylor Swift compartió en redes sociales imágenes en las que luce un imponente anillo de compromiso con diseño vintage.

La joya pertenece a la colección de Kindred Lubeck para Artifex Fine Jewelry, firma especializada en piezas antiguas y exclusivas elaboradas en Nueva York.

De acuerdo con el experto en diamantes Benjamin Khordipour, de Estate Diamond Jewelry, se trata de un diamante antiguo alargado de talla cojín de aproximadamente ocho quilates, color F y claridad VS1, montado en un anillo de oro amarillo de 18 quilates.

“El estilo del anillo es un retroceso a la época victoriana, con un delicado trabajo en oro y diamantes más pequeños grabados a mano en los hombros del engaste”, explicó Khordipour en declaraciones retomadas por la prensa especializada.

Aunque no se ha revelado el precio oficial, expertos calculan que la pieza está valuada en alrededor de 500 mil dólares (casi 10 millones de pesos mexicanos).

Las piezas de Artifex Fine Jewelry oscilan entre 17 mil y 40 mil dólares en su catálogo en línea, pero el diseño exclusivo entregado a Swift se considera de los más costosos.

Taylor y Travis, jugador de los Kansas City Chiefs, confirmaron su compromiso tras dos años de relación. La propuesta ocurrió en un jardín decorado con flores, donde Kelce se arrodilló para entregar el anillo.

La cantante acompañó la publicación en Instagram con humor:

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”, escribió, en alusión a su carrera musical y a la profesión deportiva de Kelce.