Alicia Keys canta "Ella Baila Sola" en concierto en Guadalajara

La exitosa cantante sorprendió al público mexicano luego de que en su presentación en Guadalajara cantara "Ella Baila Sola", el éxito de Peso Pluma.

Este fin de semana Alicia Keys ofreció un concierto en Guadalajara, Jalisco. Como muestra de su voz, la cantante sorprendió a los fans tras corear la pista "Ella Baila Sola", el famoso corrido tumbado de Peso Pluma.

Keys realizó su show el viernes 19 de mayo en el Auditorio Telmex. Durante la noche, deleitó a los asistentes con éxitos musicales, como "No One", "Empire Star of Mind" y "Girl on Fire".

Sin embargo, un peculiar momento se presentó cuando al fondo comenzó a sonar el popular éxito compuesto por Eslabón Armado y Peso Pluma.

Justo al terminar de interpretar el tema "Girl on Fire", la famosa expresó ante el público "Oh, my God, say it with me because I love it" (¡Oh Dios mío!, díganlo conmigo porque lo amo), con lo que dejó en claro que el género del regional mexicano es de su agrado.

La compositora de "My boo" trató de imitar algunas de las palabras del corrido tumbado de "Doble P". No obstante, se le dificultó la pronunciación, por lo que optó por hacer el coro del tema.

Keys imprimió su sello personal al hit de Peso Pluma. Tan es así que utilizó el característico vibrato que pone en cada una de sus canciones y como resultado agregó un toque seductor a "Ella Baila Sola".

El momento épico fue documentado por los propios fans de la cantante. Incluso, no dejaron pasar la oportunidad para elogiar el talento de la famosa en un género musical al que no está acostumbrada y con un idioma que no domina en su totalidad.

Mientras que otras personas se quedaron esperando una participación especial del líder de los corridos tumbados durante el concierto de Alicia Keys: "Qué privilegio para Peso Pluma que una leyenda como Alicia toque su canción", "Quedaría de lujo con Peso Pluma", "Belicona la viejona", "Todos lo pensamos. Y esperábamos que saliera Peso Pluma, pero no", fueron algunas de las reacciones.