Mejora la salud de Silvia Pinal; podría salir del hospital mañana

Su hija Sylvia Pasquel descarta bacteria y problemas cardíacos en sus exámenes

Sylvia Pasquel salió está mañana del hospital Médica Sur con un nuevo semblante y con la actualización del estado de salud de su madre Silvia Pinal, la actriz que fue ingresada al hospital al sur de la Ciudad de México el pasado jueves 21 de noviembre.

“ No hay bacteria, ya el cultivo salió negativo y la buena noticia es que está respondiendo muy bien al tratamiento. Ya le han estado bajando la oxigenación, bueno el oxígeno, o sea para que ella ya esté respirando cada vez más sin el apoyo del oxígeno ", dijo la hija de la diva a su salida del hospital luego de visitar a su madre.

Aunque aún con lentes oscuros, y muy a prisa Sylvia detalló que la situación de su madre ya ha mejorado y que las medidas con las cuales se tiene bajo cuidado han empezado a disminuir para darla de alta próximamente.

“ Entonces lo que hace este oxígeno y este aparato que le ponen, es que van dilatando los pulmones y los van regresando a su estado normal para que ya el paciente pueda respirar ”, detalló Silvia.

Además descartó problemas del corazón, y dijo que esta vez todo se debió a un problema en las vías urinarias.

“ El problema realmente fue la infección de las vías urinarias y del pulmón, tampoco ni arritmia ni problema cardíaco ”, precisó.

Finalmente aseguró que Alejandra Guzmán no ha estado asistiendo a ver a su madre debido a que padece influenza, lo que podría poner en riesgo a Silvia Pinal.

“ Sí, mi hermana parece que tiene influenza, por eso no ha venido, pues estamos esperando el resultado. Pero tiene fiebre y este tipo de síntomas, entonces está aislada. Por eso no ha venido, no ha venido porque está aislada ”, asegura Pasquel.

Por lo pronto Silvia Pinal permanece en el hospital, sin aún haber un día oficial en el que pueda ser dada de alta, sin embargo, de acuerdo con Pasquel esto podría ocurrir mañana miércoles 27 de noviembre.