La también actriz dijo que esta no es la primera vez que entran a robar a su casa, incluso contó que la han extorsionado en la calle.

Tras encontrarse de vacaciones con Ricardo Pérez, la cantante Susana Zabaleta compartió que su casa fue saqueada debido a una extorsión que le hicieron a una mujer que trabaja en su domicilio.

"Como muchos saben no estoy en casa, estoy disfrutando de unas vacaciones, como siempre lo hago en octubre, pero hace como media hora me mandó un mensaje alguien raro, se me hizo raro, hablé por teléfono a mi casa y extorsionaron a la muchacha que trabaja en mi casa para sacar todas las cosas valiosas" , compartió.

"No es la primera vez que me pasa, han entrado a robar a mi casa, me han robado en la calle, me han extorsionado en la calle, me ha pasado tantas veces en la vida que, parece que uno nunca acaba de pagar y pagar y pagar y pagar, como cuando uno lo roban, dices 'ya', pero esto sigue y sigue" , afirmó.

Susana Zabaleta pidió a sus seguidores que tengan cuidado, pues considera que México no es un país seguro.

"Tengan cuidado, por favor. México no es seguro, hay que tener mucho cuidado" , agregó.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartió que tomó conocimiento de una denuncia por robo de objetos de valor en una vivienda en la alcaldía Álvaro Obregón en la modalidad conocida como 'La Patrona'.