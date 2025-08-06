El evento se llevará a cabo el 6 de diciembre y contará con figuras históricas del género norteño en el escenario del Palenque de la Expogan.

La música norteña vivirá una de sus noches más esperadas en Hermosillo con la llegada del tour 2025 de ¡Pura Leyenda!, un evento que reunirá el próximo 6 de diciembre a figuras históricas del género en el escenario del Palenque de la Expogan.

Esta gran velada musical contará con la participación de Miguel y Miguel, uno de las más representativos del estilo campirano, con décadas de trayectoria y éxitos que forman parte del cancionero popular del norte del país.

A ellos se suman Chuy Vega y Los Nuevos Cadetes, quienes mantienen vivo el espíritu y sonido de los inolvidables Cadetes de Linares, con un repertorio que ha trascendido generaciones y sigue conquistando al público en cada presentación.

Otro de los grandes atractivos de la noche será la presencia de Don Lorenzo de Monteclaro, a quien se le reconoce como 'La Leyenda Viva' de la música norteña. El intérprete de temas clásicos como 'Abrazado de un poste' y 'El Ausente' es considerado una institución en el regional mexicano y su participación promete ser uno de los momentos más emotivos del evento.

Además, como invitado especial se presentará Manuel 'El Indio' Ortega, quien estará acompañado de banda, sumando variedad y sabor sonorense a la noche.

El evento está programado para llevarse a cabo en el Palenque de la Expogan Hermosillo, con inicio a las 20:00 horas. La noche será ideal para quienes buscan revivir los grandes clásicos norteños en vivo y disfrutar de un ambiente lleno de nostalgia, tradición y fiesta.

La venta de boletos iniciará el lunes 11 de agosto a través de la plataforma digital www.hticket.mx. Además estarán disponibles en los puntos de venta físicos: Discos y Novedades, La Onda Latina y Marval Licorería.

Los precios de las entradas van desde los 400 pesos en la zona General, 680 en la sección Bronce, 990 en Plata, mil 500 en Oro, mil 800 en zona VIP, y hasta dos mil 240 pesos en la zona Leyenda, para quienes deseen vivir la experiencia más cercana al escenario. Todos los precios ya incluyen el cargo por servicio.