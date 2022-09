Brillan diseñadores mexicanos en el NY Fashion Week

Nueva York siempre ha sido el sueño y plataforma de todos los diseñadores latinos. Por esta razón, en la pasada edición, muchos creativos mexicanos empacaron su talento y sus sueños para presentarse ante el selecto y exigente público de esta vibrante ciudad.

Y lo hicieron durante la edición de la plataforma Onxset, la cual se encuentra dentro del calendario oficial de la Semana. Allí, desfiló el tapatío Benito Santos con una colección llena de color titulada Red Carpet 2023.



También estuvo por allí, el joven colimense, Carlos Pineda, el que ha triunfado en los últimos años con sus diseños que recuerdan a las adelitas de la Revolución con vestidos llenos de vuelos y colores vivos.

En esta ocasión, también tuvo la oportunidad de mostrar su talento la firma Edhergin del creativo Eduardo Hernández con su colección titulada Depredador Nocturno y con joyas de la firma también mexicana TTEN. Glo Design a cargo de Lupita Martínez, quien acudió por primera vez y que también estuvo presente en esta importante plataforma.

Otros diseñadores nacionales que brillaron fueron Jesús de la Garsa, quien tuvo como musa a la ex reina de belleza y conductora, Sofía Aragón, y Jonathan Morales con su firma No Name Studio quien invitó a la pasarela a la modelo mexicana Karina Villa, una habitual ya de las pasarelas neoyorquinas.

Además, la top model internacional Coco Rocha usó vestidos de algunos de estos talentos para realizar una serie de videos y programas que colgó en sus redes sociales.