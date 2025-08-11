A través de varios clips en redes sociales, se muestra al intérprete de ‘Pacas de Billetes’ golpeando a su DJ tras aparentemente tener una molestia con éste.

El cantante de corridos tumbados Natanael Cano está de nuevo en polémica, en esta ocasión por haber golpeado a un DJ durante una presentación en el Baja Beach Fest 2025, llevada a cabo el pasado domingo en Playas de Rosarito, en Baja California.

El momento se volvió viral a través de las redes sociales, donde muestra al intérprete de ‘Pacas de Billetes’ golpeando a un miembro de su equipo tras tener una molestia con éste.

En más clips se observa al artista sonorense rodeado de personal de seguridad y de su equipo, intentando contener las agresiones.

'’Mira p#nd#jo, no me voy a ir a la v#rg#, yo vine a cantar p#nd#jo’’. ‘’A éste p#nd#jo le partí su m#dre y todavía se puso bravo, me pelo la v#rg#’’ , expresó Cano tras ser separado por su equipo.

#Rosarito

Por problemas de audio, Natanael Cano golpea a su DJ y rompe su laptop durante el cierre del #BajaBeachFest 2025. pic.twitter.com/lsLBuCLjU7 — Berenice© (@BereniceDiazG) August 11, 2025

Posteriormente el cantante hermosillense rompió al frente de miles de asistentes una laptop, causando gritos entre sus fans. ''Nata, Nata'' , se escuchaba.

Natanael Cano siendo Natanael Cano pic.twitter.com/bTMjjplkfi — ? (@chol0vago) August 11, 2025

Tras este incidente, el exponente de los corridos tumbados ni su equipo de comunicación han emitido un comunicado al respecto, donde se explica la situación.