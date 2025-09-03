La influencer dijo en redes sociales ser víctima de amenazas por parte de la comunidad de fanáticos del streamer Víctor Ordoñez, mejor conocido como ‘Lonche de Huevito’.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, ofreció protección inmediata a la cantante y creadora de contenido Yeri Mua, quien ha denunciado públicamente recibir amenazas que atentan contra su vida y la de su familia.

“ Se la damos, sí, por supuesto. Es una gran artista” , dijo la mandataria estatal durante la toma de protesta de las y los ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

¿Quién amenazó a Yeri?

La influencer dijo en redes sociales ser víctima de amenazas por parte de la comunidad de fanáticos del streamer Víctor Ordoñez, mejor conocido como ‘Lonche de Huevito’.

Si algo me pasa ahí está todo sale vale ahí está qn administra el grupo de quienes me andan amenazando, su influencer que aparentemente tiene un grupo dedicado a estas cosas nada legales pic.twitter.com/y3WyP9XveT — tu bratz favorita (@yerimua) August 31, 2025

Por medio de un video, expuso que los seguidores del streamer (quienes se hacen llamar los F.E.S) le advirtieron con una presunta ‘narcomanta’ que si realizaba su presentación del próximo 14 de septiembre en la Feria Nacional de Tijuana 2025, podría enfrentar duras consecuencias en contra de su bienestar y de las personas cercanas a ella.

"Yo hago responsable a Lonche y sus fanáticos... por cualquier cosa que me llegue a pasar a mi o a cualquier persona alrededor de mí. No sé qué tipo de nexos con el narcotráfico tenga Lonche, pero miedo no tengo" , mencionó la influencer.

La forma en como se le quiebra la voz al final mi chiquita @yerimua estamos contigo ?? pic.twitter.com/xBI2DhoHGj — Anna Karenina : ?? ? de chava's versión: (@KaremyyyBursin) September 1, 2025

Por su parte, ‘Lonche de Huevito’ desmintió las acusaciones y negó haber alentado conductas violentas entre sus seguidores, quienes aseguraban que actuarían en contra de la veracruzana. Asimismo, señaló que Yeri Mua se ha contradicho en sus propias declaraciones.

Víctor Ordoñez, mejor conocido como ‘Lonche de Huevito’ es un streamer originario de Los Mochis, Sinaloa, que inició en el mundo de las redes sociales compartiendo transmisiones de videojuegos.

En TikTok cuenta con alrededor de 723 mil seguidores, en Instagram supera los 946 mil seguidores, mientras que en la plataforma Kick alcanza los 423 mil seguidores.

El creador de contenido, destacó en la red por compartir su vida llena de lujos, autos deportivos, ropa de diseñador y viajes al extranjero, lo cual despertó especulaciones sobre el origen de su estilo de vida. Sin embargo, tal como lo señaló la influencer, ‘Lonche de Huevito’ es respaldado por una gran comunidad de seguidores, quienes se hacen llamar en la red ‘Los F.E.S.’.