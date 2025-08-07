La diseñadora irlandesa Martha Nolan, de 33 años, fue hallada muerta el 5 de agosto en un yate atracado en el Montauk Yacht Club, Nueva York.

El martes 5 de agosto de 2025, alrededor de medianoche, un hombre llamó al 911 tras hallar a una mujer inconsciente en un yate atracado en el Montauk Yacht Club, Long Island. Testigos realizaron maniobras de RCP, pero no lograron reanimarla; fue declarada muerta en el lugar.

La víctima fue identificada como Martha Nolan‑O’Slatarra, de 33 años, originaria de Carlow, Irlanda, y residente en Manhattan desde 2015. Era diseñadora de moda e influencer, fundadora de la marca East x East, y conducía la agencia Brand Growth Consultants. Su última aparición pública fue un pop‑up en Montauk pocos días antes del incidente.

Según las primeras indagatorias, la autopsia inicial no reveló signos de violencia; sin embargo, la causa exacta de la muerte continúa bajo investigación y se esperan los resultados toxicológicos.

La policía del condado de Suffolk ha destacado que su unidad de homicidios está involucrada, en cumplimiento de los protocolos ante muertes no explicadas.

La noticia ha causado conmoción en la comunidad de moda y entre sus seguidores. Su socio, Dylan Grace, expresó su dolor en redes sociales: “Dreamed big together… fly high girl”. La comunidad local también lamentó la pérdida de una figura reconocida por su simpatía y dedicación.

Aunque no se detectaron signos de violencia, la causa del deceso sigue en análisis por parte de autoridades médicas y policiales.