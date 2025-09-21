La famosa pareja recibe a su tercer hija Rae Florence.

Karlie Kloss y Joshua Kushner dieron la bienvenida a su tercer bebé, una niña llamada Rae Florence.

A través de sus redes sociales, la modelo compartió una tierna fotografía en la que la pequeña le toma un dedo, acompañada de un peluche y un moño rosa; sin embargo, mantuvo oculto el rostro de la recién nacida. “Bienvenida al mundo Rae Florence 9.18.25”, escribió la orgullosa mamá en el pie de foto.

Con la llegada de Rae, la pareja agranda su familia, conformada también por Levi, de cuatro años, y Elijah, de un año y medio.

Kloss, de 33 años, y Kushner, de 40, contrajeron matrimonio en 2018 tras seis años de noviazgo. Su primer hijo nació en 2021, cuando la modelo decidió hacer una pausa en su carrera para enfocarse en proyectos sociales y filantrópicos. Además de apoyar causas relacionadas con la mejora de la calidad de vida de las personas, Kloss ha trabajado en iniciativas que impulsan la incursión de mujeres en carreras científicas y en la defensa de sus derechos reproductivos.











