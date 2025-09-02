El hipnotista fue interceptado por hombres armados cuando circulaba por la carretera Culiacán-Eldorado, a la altura de la sindicatura de Costa Rica, donde fue despojado de manera violenta de su camioneta.

Según reportes de medios locales, al hipnotista le cerraron el paso a la altura de la sindicatura de Costa Rica, donde fue despojado de manera violenta de su camioneta. Sin embargo, Milton resultó ileso.

A través de una transmisión en vivo, John Milton pidió que las pertenencias que se encontraban en la unidad le sean devueltas.

‘’Digamos que nos despojaron de mis pertenencias, es lo único que voy a decir. Lo que quiero por favor es que me den mis pertenencias, es lo único que pido’’ , señaló.

Durante el en vivo dijo que tiene un viaje programado con sus hijas, por lo cual le es indispensable los documentos que ahí se encuentran.

"En el vehículo donde tengo mis pertenencias van mi pasaporte, mi visa y demás" , dijo el famoso hipnotista.

‘ ’Entonces les pido por favor que si alguien conoce a las personas quienes tomaron esas pertenencias, que me hagan favor de regresar lo que corresponde. Es todo lo que quiero’’ , concluyó.