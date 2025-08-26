Este martes, durante un evento de promoción de la cinta 'Dreams' que protagoniza, Chastain elogió a la mandataria mexicana y expresó su admiración.

Jessica Chastain, actriz ganadora del Oscar, sorprendió al anunciar que regresará a las aulas a sus 48 años. Pero antes de hablar de sus planes académicos, la actriz se detuvo en una figura que la inspira profundamente: Claudia Sheinbaum, la actual presidenta de México.

"Admiro a Claudia Sheinbaum, incluso antes de que anunciara que iba a postularse. Me gusta lo que está haciendo, así que me inspira mucho" , dijo.

Además, destacó a otras mujeres que han marcado su vida, como Catherine Bigelow, su abuela y su madre, de quienes dice que son verdaderas superheroínas.

"Amo México. De niña viví en La Paz con mi abuela y he vuelto muchísimas veces. Amo la cultura, la comida, la gente. Para mí, Ciudad de México es ahora la ciudad más emocionante del mundo" .

Además, la actriz de 'Interestelar' habló de la importancia de que el cine sea político.

"No me interesa dar todas las respuestas, sino plantear preguntas: cómo vivimos, cómo se percibe a las mujeres en la sociedad, si somos parte del problema o de la solución" , explicó.

Desde pequeña, cuenta que se sintió frustrada por la falta de personajes femeninos complejos y por eso ha buscado interpretarlos siempre, incluso cuando sus personajes hacen cosas malas, porque eso refleja su humanidad.

En la conversación también abordó los retos sociales que enfrenta Estados Unidos (EU) y compartió su visión sobre la migración, retomando palabras de Michel Franco:

"Los migrantes han construido Estados Unidos. Cuando olvidamos eso, entramos en muchos problemas" .

Finalmente aclaró que, aunque estudiará un posgrado en Administración Pública en la Universidad de Harvard, no lo hace para convertirse en política, sino para adquirir herramientas que le permitan cuestionar y enfrentar a quienes toman decisiones que, considera, no están haciendo las cosas bien.

"Quizá en el futuro pueda contribuir de forma más directa a resolver estos problemas" , dijo.

La actriz se encuentra en México promocionando Dreams, película que se estrenará el 11 de septiembre y que protagoniza junto a Isaac Hernández, Rupert Friend y Mercedes Hernández.