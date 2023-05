Elena Rivera será condecorada con la medalla Emiliana de Zubeldía

Para Elena Rivera este reconocimiento llega sin haber sido esperado, pero representa un gran aliciente para su futuro en la música; además será la primera mujer en 15 años en recibir este reconocimiento.

En el marco de la Vigésimo Primera edición de las Fiestas del Pitic, la soprano sonorense será condecorada con la Medalla Emiliana de Zubeldía, que otorga la Fundación Emiliana de Zubeldía Inda (FEZI).

Leticia Varela, presidenta ejecutiva de (FEZI), expuso que la condecoración se otorga por parte del municipio a nombre de la ciudadanía a un personaje de alto nivel artístico, como es en esta ocasión Elena Rivera, así como en memoria de lo que hizo Emiliana de Zubeldía en el día a día durante los casi 40 años de trayectoria.

Entonces es un reconocimiento a la memoria de Emiliana, a su obra y le gado y a un artista de alto nivel, dijo.

Para Elena Rivera este reconocimiento llega sin haber sido esperado, pero representa un gran aliciente para su futuro en la música.

“Cuando me avisaron que me lo iban a otorgar, sentía que no había hecho lo suficiente como para recibirlo. Llevo muchos años dedicándome a la música, al canto, de manera satisfactoria, he trabajado muchos años por intentar hacer las cosas de una forma bonita y digna” , expresó.

Una de las cosas que más le emocionan al recibir este premio es que es la primera mujer en recibirlo en los últimos 15 años.

“Y para mí es muy significativo porque en este momento de mi vida, en el que además estoy estudiando la temática de género, valoro más todavía a las mujeres como Emiliana de Zubeldía. Y a las Emilianas de este tiempo que vivimos en este sistema patriarcal en el que hemos crecido y sacado la cabeza, por decirlo de manera coloquial, o hemos intentado aparecer en escena” , aseveró.

Trayectoria

De estudiar Ingeniería en Geociencias, Elena Rivera pasó al canto lírico, porque quedó atrapada en su esencia y su forma, y su talento la ha colocado en el plano internacional.

La reconocida Soprano sonorense hizo su carrera en la Universidad Estatal de Sonora a la par que tomó clases de música en los talleres de la misma institución educativa, y al concluir, motivada por su maestra de canto recibió beca por el Gobierno de Sonora para ir a España a perfeccionar su talento en la Escuela Superior de Canto de Madrid, en el año 2001.

Ha ofrecido conciertos en las principales salas teatrales y recintos de España y en conjunto con el Instituto Cervantes ha llevado su arte a El Cairo, Beirut, Damasco, Viena y Nápoles.

En esa larga e intensa travesía ha compartido escena con figuras como José Carreras.

Estuvo nominada al Grammy Latino 2020 junto al Cuarteto Latinoamericano en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica por su disco “The Juliet Letters".

Entre sus producciones discográficas destacan “La Clementina” de Luigi Boccherini dirigida por Pablo Heras-Casado, “Soles y brumas”, canciones de Emiliana de Zubeldía acompañada del pianista español Jorge Robaina.

“The Juliet letters” del compositor Elvis Costello junto al Cuarteto Latinoamericano presentado en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, en 2019; y “Palabras”, un compendio de boleros cubanos producido por Joaquín Clerch.

Con su voz y actuación ha asumido roles protagónicos en óperas como “La Traviata”, “Rigoletto”, “Elixir de amor”, “Die Fledermaus”, “Don Pasquale”, entre otras; y zarzuelas como “El huésped del sevillano”, “El dúo de la africana”, “El barberillo de Lavapiés”, y muchas más.

Merecido reconocimiento

Valora mucho la vida de Emiliana, la valentía que tuvo de haber cruzado el Atlántico en esas épocas en donde ni siquiera podía trasladarse en avión, expuso Elena Rivera.

“Haberse aventurado a una vida en América, una América completamente desconocida, tan joven y tan valiente, y haber logrado llegar hasta esta tierra en esa época inhóspita porque llegó cuando apenas estaban los primeros carros” , recordó.

Dejó toda su vida en España para transmitir todos sus conocimientos en una ciudad donde no existía la música académica, con esa fe en que aquí podía hacer algo, y con ese impulso dedicó 40 años a trabajar en la Universidad de Sonora dejando un gran legado, agregó.

“Eso es algo que realmente yo admiro mucho. Y más ahora después de estar estudiando la vida de las mujeres que han cambiado la historia como Emiliana ha cambiado la historia de Hermosillo; hay un antes y un después de Emiliana” , sostuvo.

Sus proyectos

El CD titulado “Soles y Brumas” consistió en un monográfico de Emiliana de Zubeldía con 27 de sus canciones, y existe un proyecto para grabar otras tantas canciones inéditas que han estado en completo anonimato, adelantó.

“Es un proyecto que me parece va a ser muy emocionante porque será sacar a la luz una obra muy valiosa que vale la pena mostrar al público.

"A Emiliana todos la admiran y reconocen, muestra de ello es que en Hermosillo una plaza, un teatro y una calle llevan su nombre" , señaló.

“Este segundo disco, ya una vez abierto el camino, me parece que será todavía más emocionante porque ya la gente está esperando las siguientes canciones que están todavía editándose, y pues que vamos a hacerlas también junto a Jorge Robaina” , anunció.

Rivera dijo estar viviendo uno de los mejores momentos de su vida, y eso también se debe al hecho de acercarse a la academia a estudiar temas de género desde el campo del arte lírico.

“He ampliado mi capacidad para entender muchas de las situaciones actuales de las mujeres, y también he abierto mi mente a nuevas posibilidades; esta experiencia me ha hecho sentir que soy capaz de hacer más cosas de las que creía” , expresó.

En realidad combina tres trabajos, el canto, la academia y la maternidad, pero en todos estos aspectos se siente muy feliz.

Su presentación

El público podrá disfrutar de la actuación de Elena Rivera en dos momentos especiales en las Fiestas del Pitic.

El día 26 de mayo a las 7:00 pm se presentará en la Casa Ganfer junto al pianista Jorge Robaina, evento donde se le entregará la medalla Emiliana de Zubeldía Inda.

También podrán deleitarse de su talento en una función previa a las Fiestas del Pitic, que tendrá lugar en el Teatro Emiliana de Zubeldía el día 23 de mayo a las 8:00 pm auspiciada por El Colegio de Sonora, la Fundación Ganfer, y la Fundación Emiliana de Zubeldía Inda.