Reconocido por su estilo barroco y teatral, Terrones vistió a grandes figuras del espectáculo mexicano.

Originario de la CDMX y egresado de la escuela de Jannette Klein, Héctor Terrones consolidó una gran carrera durante los años 80 y 80 gracias su estilo considerado como barroco maximalista, con lo cual vistió con corsets y grandes faldas a muchas figuras del espectáculo y a sus numerosas clientas que lo buscaban para ocasiones especiales como bodas o bautizos.

El sábado falleció de un infarto fulminante a los 59 años según informes de su familia.

En 1995 creó su marca, que lleva su nombre, que se caracterizó por su feminidad y un gran sentido teatral logrado con muchas telas como el satín y la seda, bordados, plumas, aplicaciones y un aire medieval, que pronto lo hicieron muy famoso. Para él, siempre "más era más".

Tuvo su lugar en la conducción en programas televisión con diversos segmentos de moda, en donde dejó claro su conocimiento y humor, y vistió a estrellas como Gloria Trevi, Thalía, Lucía Méndez, Montserrat Oliver, Anette Cuburu, Andrea Legarreta, Itatí Cantoral, Lupita Jones, con la cual colaboró al hacer los trajes de gala para muchos de sus concursos de belleza, así como Luz Elena González.

Sus influencias se situaban en diseñadores como Gaultier o Mugler pero con un toque latino, en donde supo incorporar elementos mexicanos como cruces, rosas y bordados tradicionales.

Participó en el Fashion Week México en varias ediciones, así como en plataformas especializadas de novias, y llevó su moda a lugares como Nueva York y París.

Logró romper la distancia entre la pasarela y la del showbiz mexicano acercando sus diseños al gran público por lo que era muy popular entre las jóvenes quinceañeras que siempre buscaban sus diseños.

Recientemente, participó en "Masterchef Celebrity Mexico" donde mostró su lado artístico en la cocina, ya que durante la pandemia habilitó un servicio de entrega de comidas gourmet llamado "Terrones Haute Cuisine".

Su mentora y guía de muchos años, Beatriz Calles, directora del Fashion Week México, comunicó su partida en las redes y comentó "Querido sobrino, gracias por tantos momentos felices y divertidos juntos en este fantástico mundo de la moda. Pronto nos encontraremos, descansa en paz" .



