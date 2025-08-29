La influencer hermosillense contrajo nupcias con Juan Luis en una elegante ceremonia al aire libre.

La influencer sonorense Lupita Villalobos dio un paso importante en su vida personal este viernes 29 de agosto al contraer matrimonio en España con su prometido Juan, en una ceremonia civil al aire libre celebrada al atardecer en Toledo, España, que combinó elegancia, detalles mexicanos y mucha emoción.

La también creadora del pódcast Las Alucines compartió un breve video del enlace en sus redes sociales, donde se puede ver el romántico escenario y parte del festejo.

"¡Hoy nos casamos! Estamos muy felices de compartir esto con ustedes. ¡Los queremos mucho!" , escribió Villalobos junto al video que capturó uno de los momentos más importantes de su vida.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue el espectacular vestido de novia: un conjunto de dos piezas compuesto por un corset con escote de tres puntas y una falda corte sirena. En lugar de velo, Villalobos optó por un collar de piedras blancas que sostenía una delicada cola de tul. Complementó el look con un ramo de rosas blancas y tacones Jimmy Choo.

Juan, el ahora esposo, lució un traje gris oscuro con camisa blanca y zapatos guinda, generando también elogios entre los seguidores de la pareja y del pódcast que Lupita conduce junto a Karla Quesada, mejor conocida como "Quesito".

De acuerdo con la invitación filtrada en redes sociales, la celebración durará tres días: inició el jueves 28 de agosto con una cena de ensayo junto a un lago, siguió el viernes 29 con la ceremonia principal y concluirá el sábado 30 con un desayuno para despedir a los invitados.

El gran día estuvo cuidadosamente planeado para ofrecer una experiencia inolvidable a los invitados. A las 18:00 horas comenzó el cóctel de bienvenida, seguido por la ceremonia civil a las 18:30. Media hora después, a las 19:00, se sirvieron aperitivos, dando paso a la cena principal a las 21:00. La celebración continuó hasta entrada la noche, con barra libre a partir de las 23:00 horas, marcando el inicio de una fiesta que, según asistentes, combinó calidez, elegancia y mucho sabor mexicano.

La boda mezcló tradición y modernidad. Hubo mariachi, música folclórica de la región, y cada invitado recibió una caja de agradecimiento con una botella de mezcal Eterna Libertad, un queso artesanal de Campo Mar y un rebozo mexicano para las mujeres. El menú incluyó platillos como gazpachuelo malagueño con hueva y tiradito de lobina, bacalao "El Barquero" en vizcaína con edamames, y frappé de maracuyá.

Originaria de Hermosillo, Lupita Villalobos nació el 23 de octubre de 1989 y ha ganado popularidad en redes por su estilo honesto y carismático. En su pódcast ha hablado abiertamente sobre su vida personal, incluyendo su primer matrimonio, que terminó por una infidelidad, y la posterior demanda que habría enfrentado por presunto daño moral tras compartir su historia públicamente.



