El “Caballero de la Hipnosis” fue despojado de su camioneta por un grupo armado en la carretera Culiacán–Eldorado.

El hipnotista John Milton, reconocido como el “Caballero de la Hipnosis”, fue víctima de un asalto la tarde de este martes 2 de septiembre mientras circulaba por la carretera Culiacán–Eldorado, en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con reportes preliminares, el artista fue interceptado por un grupo de sujetos armados a la altura de la sindicatura de Costa Rica, quienes le cerraron el paso para despojarlo de la camioneta que tripulaba. Durante el ataque, Milton habría intentado resistirse, lo que derivó en que los agresores dispararan contra su vehículo.

Una de las esquirlas de bala le provocó una lesión en uno de los brazos, según los primeros reportes. Pese al incidente, la herida no fue de gravedad, y el hipnotista fue trasladado en un vehículo particular a un hospital, donde recibió atención médica y se reporta fuera de peligro.

El asalto se registró alrededor de las 17:00 horas, lo que activó una fuerte movilización de elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), así como de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes quedaron a cargo de la investigación.

Cabe recordar que días antes del ataque, John Milton había defendido públicamente la continuidad de su gira en Sinaloa, particularmente en Culiacán, argumentando que sus espectáculos representaban una oportunidad para ofrecer alivio emocional ante el estrés generado por la violencia en la región