Artistas nacionales e internacionales darán vida a la edición 41 del Festival Alfonso Ortiz Tirado, que este año tendrá como invitados a Marruecos y Aguascalientes.

Del 23 al 31 de enero de 2026 se llevará a cabo la edición número 41 del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT) en el Pueblo Mágico de Álamos, Sonora.

Considerado uno de los encuentros culturales más importantes del país, el FAOT reunirá a grandes exponentes de la ópera, artistas nacionales e internacionales, así como una amplia oferta musical y artística.

Entre los espectáculos más esperados destacan las presentaciones de Erik y Mía Rubín, Sergio Arau, Rocío Banquells, Charles Ans, Martha Sánchez, Kakalo, Sergio Mayer Mori, Melina Islas, Andrés Obregón, Las Siaruqui, Son Rompe Pera, Lily Vázquez y Alé Zeguer.

En el ámbito operístico, el público podrá disfrutar del talento de Aylin Pérez, Arisbé de la Barrera y Ariadne Montijo, quien se presentará junto a David García, David Vargas y la reconocida soprano española Ainhoa Arteta.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que el FAOT se ha consolidado como uno de los festivales más relevantes de Sonora y de México, al ser un espacio que impulsa el talento artístico, refuerza la identidad sonora y posiciona a Álamos como un referente cultural a nivel nacional e internacional.

"Del 23 al 31 de enero Álamos volverá a convertirse en un escenario vivo, como lo hace año con año. Sus calles, plazas y templos se llenarán nuevamente de música, voces y emociones que trascienden fronteras e idiomas" , expresó.

Por su parte, la directora del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), Beatriz Aldaco Encinas, subrayó que el desarrollo del festival refleja el compromiso del Gobierno estatal con la paz, la armonía y la promoción cultural.

"El desarrollo del FAOT durante esta administración es señal de que trabajamos por una entidad que lleva por delante el anhelo de paz y armonía, y refleja una línea de gobierno que no se distrae de ese propósito" , señaló.

En esta edición, Marruecos será el país invitado y Aguascalientes el estado invitado, ambos compartirán con los asistentes su riqueza cultural, gastronómica y tradicional, sumando nuevos matices a la experiencia del festival.

Artistas — FAOT 2026 # Artista / Grupo 1 Erik Rubín 2 Mía Rubín 3 Sergio Arau 4 Rocío Banquells 5 Charles Ans 6 Martha Sánchez 7 Kakalo 8 Sergio Mayer Mori 9 Melina Islas 10 Andrés Obregón 11 Las Siaruqui 12 Son Rompe Pera 13 Lily Vázquez 14 Alé Zeguer 15 Aylin Pérez 16 Arisbé de la Barrera 17 Ariadne Montijo 18 David García 19 David Vargas 20 Ainhoa Arteta