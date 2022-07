Fallece el reconocido actor Bernard Cribbins a los 93 años

Debutó en 1956 junto a David Copperfield y permaneció por más de siete décadas activo interpretando varios papeles.

“Trabajó hasta bien entrados los 90, apareciendo recientemente en Doctor Who y en la serie Old Jack’s Boat, todo el que tuvo el placer de conocerlo y trabajar con él le echará mucho de menos”, declaró su agente, Gavin Barker, vía People.

El actor británico salió en la saga de películas ‘Carry on’, que entre los 50 y los 70 “retrataron con humor a la sociedad británica”, según información de la agencia EFE.

Es recordado por su aparición en ‘The railway children’ o ‘Los chicos del tren’, estrenada en 1970. Ahí dio vida al personaje ‘Albert Perks’.

Otra participación suya se dio bajo la dirección del emblemático Alfred Hitchcock en ‘Frenesí’ (1972) y con el cómico John Cleese, de los Monty Python, en la legendaria sitcom ‘Fawlty Towers’.

Thank you Bernard Cribbins for everything. pic.twitter.com/f2ChQi62or