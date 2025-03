Oasis tendrá película sobre su gira

La banda volverá a los escenarios el mes de julio.

El esperado regreso de Oasis no solo traerá una gira mundial, sino también una película producida por Steven Knight, creador de Peaky Blinders

El proyecto será dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, responsables de 'Meet Me in the Bathroom' y 'Shut Up and Play the Hits', lo que sugiere un posible formato híbrido entre documental y concierto, según el medio internacional Variety.

La película será producida por Magna Studios, con Sam Bridger y Guy Heeley como productores, mientras que Sony Music Vision se encargará de la distribución global.

Aunque todavía no se han revelado detalles sobre su contenido, se especula que capturará el regreso de Oasis tras más de 15 años separados, documentando no solo su impacto en la música, sino también el proceso detrás de su esperada reunión.

La gira Oasis Live '25 comenzará el 4 de julio en Cardiff, Reino Unido, y se extenderá hasta noviembre. Inicialmente, la banda anunció fechas exclusivamente en su país natal, pero debido a la gran demanda, añadieron conciertos en Norteamérica, con paradas en Estados Unidos, Canadá y México.

Creadores de éxitos como 'Wonderwall', 'Don't Look Back in Anger' y 'The Masterplan', Oasis se separó en 2009 cuando Noel Gallagher renunció en el 2009, y le dejó la puerta abierta a su hermano Liam para que siguiera con el proyecto, al cual luego le cambió el nombre por Beady Eye y después lo continuó como solista.

Sin embargo, tras años de disputas públicas, los hermanos finalmente fueron convencidos de reunir la banda en lo que podría convertirse en una de las giras más lucrativas de 2025 y 2026.

El furor por el regreso de Oasis quedó demostrado en la venta de boletos para los 19 shows iniciales en el Reino Unido, que generaron un tráfico masivo en Ticketmaster y desataron críticas por los elevados precios y la accesibilidad de las entradas.

La implementación de los llamados "precios dinámicos" en las plataformas de venta llevó a que muchos fanáticos pagaran sumas muy por encima del costo original, lo que provocó una ola de frustración y llevó a que un organismo de control en el Reino Unido iniciara una investigación sobre la venta de boletos.