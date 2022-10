Guillermo del Toro se compromete con 10 años más de becas para jóvenes

Para honrar la memoria de su madre recién fallecida, Guadalupe Gómez, el cineasta Guillermo del Toro se comprometió a otorgar una década más la beca ANIMEXICO para jóvenes animadores.

A través de sus redes sociales, el director de "La Forma del Agua" indicó que la beca ANIMEXICO se otorga a animadores mexicanos, y se aplica directamente a la Escuela de Imagen Gobelins de París, siendo financiada por Cinépolis y su director general, Alejandro Ramírez.

"Cubre escuela, materiales, comidas, hospedaje y en algunos casos, transporte. Quiero por este medio agradecer todos los gestos, DMs y emails que he recibido. No he podido - y quizá nunca podre- agradecer cada uno. Pero no me piensen ingrato. Es un momento que pide silencio- y en el va mi gratitud y el acuse de recibo de tanta bondad", escribió el cineasta mexicano.

"Mi madre acaba de fallecer. Esto era muy especial para ella y para mí. Esta no es sólo la primera vez que ustedes verán la película; es la primera vez que ella la verá con nosotros", dijo del Toro el pasado 16 de octubre, durante el estreno de su versión de "Pinocho", en el marco del Festival Internacional de Cine de Londres.

Guadalupe Gómez fue protagonista de "Doña Herlinda y su hijo", cinta de 1985 bajo la dirección de Jaime Humberto Hermosillo, considerado unos de los directores más propositivos en el cine nacional.

Durante 1985, la actriz aceptó protagonizar "Doña Lupe", corto de terror dirigido por su hijo, que fue estrenado públicamente 23 años después mediante una edición especial de DVD.