El actor y director Robert Redford murió este martes a los 89 años en Utah. Reconocido por películas como Butch Cassidy and the Sundance Kid y The Sting, también fundó el Sundance Film Festival, que impulsó al cine independiente. Su carrera abarcó más de seis décadas.

El actor, director y productor Robert Redford murió este martes a los 89 años en su residencia de Utah, mientras dormía, informó su representante Cindi Berger al New York Times.

Considerado uno de los actores más influyentes de Hollywood y un referente del cine independiente, su carrera se extendió por más de seis décadas.

Nacido en Santa Mónica, California, Redford estudió pintura en la Universidad de Colorado antes de ingresar a la Academia Estadounidense de Arte Dramático. Debutó en Broadway en 1959 y, pocos años después, dio el salto a la pantalla grande.

Su popularidad internacional se consolidó en 1969 con Butch Cassidy and the Sundance Kid, junto a Paul Newman, título que daría nombre años después al Sundance Institute y al festival homónimo.

Entre sus filmes más reconocidos se encuentran The Sting (El golpe), All the President’s Men, Three Days of the Condor, The Natural, Out of Africa y Indecent Proposal.

Director multipremiado

Redford debutó como director con Ordinary People en 1980, cinta que obtuvo cuatro premios Oscar, incluido mejor película y mejor director. Posteriormente dirigió títulos como A River Runs Through It, Quiz Show y The Milagro Beanfield War.

En 1979 fundó el Sundance Institute y el Sundance Film Festival, plataforma que catapultó a generaciones de cineastas independientes. En 2014, la revista Time lo llamó el “padrino del cine independiente”.

Además de su Oscar honorífico en 2002, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016, la Legión de Honor francesa y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes.

En sus últimos años continuó en activo con películas como All is Lost, The Old Man & The Gun y participaciones en el universo Marvel como Alexander Pierce.