Guillermo del Toro presentó en el Festival de Venecia su esperada versión de Frankenstein, una obra profundamente personal y alejada del horror tradicional, que privilegia la humanidad del monstruo y emociona con su tono poético, actuaciones destacadas y rica puesta en escena.

En la 82.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia (del 27 de agosto al 6 de septiembre), Guillermo del Toro presentó su largamente esperado Frankenstein, aclamado por su enfoque íntimo y poético, más allá del género de horror.

El filme, fruto de tres décadas de preparación, destaca por humanizar al monstruo, interpretado por Jacob Elordi, como un ser sensible atrapado en un mundo hostil.

La cinta protagonizada por Oscar Isaac (como Dr. Victor Frankenstein) y Jacob Elordi cuenta también con Mia Goth, Christoph Waltz, Felix Kammerer y Alexandre Desplat, tradicional colaborador de del Toro, en la banda sonora. La presentación en Venecia tuvo lugar entre elogios por su intensidad emocional y su apuesta estética visual.

Visión estética y crítica a lo moderno

Del Toro apostó por escenarios prácticos frente al exceso del CGI, buscando una narración visceral y realista que resalte la soledad y el daño emocional que subyace en la figura del monstruo. Rechazó cualquier lectura que vincule la cinta con la inteligencia artificial, y prefirió enfocarse en las paradojas de la humanidad, con una frase que causó eco en la prensa: “No le tengo miedo a la inteligencia artificial, le tengo miedo a la estupidez natural”

Corazón como motor narrativo

Jacob Elordi ha sido destacado como el alma emocional del filme: su interpretación del monstruo aporta profundidad cuando la película se siente sobrecogedora pero distante. En este sentido, su presencia en pantalla se convierte en el eje que conecta al espectador con la tragedia íntima que del Toro propone.



