La pareja anunció la llegada de su primer hijo en Massachusetts este fin de semana.

El actor Chris Evans dio la bienvenida a su primer hijo junto a su esposa, Alba Baptista, durante el fin de semana en Massachusetts, informó TMZ.

Aunque no se revelaron el nombre ni el sexo del recién nacido, la noticia generó gran entusiasmo entre los seguidores del protagonista de Amores Materialistas, quien en múltiples ocasiones había manifestado su deseo de formar una familia.

En una entrevista concedida a Access Hollywood en noviembre de 2024, Evans, de 44 años, habló con emoción sobre la posibilidad de convertirse en padre.

"Eso espero. El título de papá es emocionante" , dijo en ese momento.

Los rumores sobre la llegada del bebé comenzaron meses atrás, cuando en junio, Luiz Baptista, padre de la actriz portuguesa, alimentó las especulaciones al responder en redes sociales a una felicitación por el Día del Padre.

"¡Muchas gracias, querido Chris! ¡Ya te toca!" , escribió Luiz, acompañado de un emoji sonriente.

Chris Evans y Alba Baptista contrajeron matrimonio en 2024, celebrando dos ceremonias privadas: una en Portugal, país natal de la actriz, y otra en Massachusetts, donde reside la familia del histrión.

Trascendió que los invitados -entre ellos Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth y Jeremy Renner- firmaron acuerdos de confidencialidad para preservar la privacidad del evento.

La pareja hizo pública su relación en 2022, aunque mantuvo su compromiso y boda en estricto secreto. Más tarde, Evans reveló un tierno detalle sobre la propuesta de matrimonio, realizada en el idioma natal de su esposa.

"Le propuse matrimonio a mi esposa en portugués. Lo había practicado toda la semana, pero cuando llegó el momento me puse muy nervioso... creo que lo arruiné un poco, pero ella dijo que sí" , recordó en una entrevista con The Knot.



