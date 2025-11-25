Esta bebida fría y energética combina el sabor del café con canela, clavo y nuez moscada, siendo una alternativa saludable y libre de lácteos para los desayunos y las meriendas festivas

l licuado con café y especias de Navidad es una bebida reconfortante y energética que captura el ambiente festivo desde el primer sorbo. Ideal para quienes buscan una opción saludable y diferente, este licuado es perfecto para disfrutar durante la temporada navideña, ya sea en el desayuno o como merienda.

La combinación de bebidas a base de café y especias cuenta con una larga tradición internacional, que abarca desde el café turco especiado hasta los modernos "pumpkin spice lattes". En México, el café y las especias suelen acompañar sobremesas y reuniones, siendo la canela, el clavo o la nuez moscada ingredientes abundantes en los dulces navideños. Este licuado logra un balance entre lo clásico y lo saludable, ya que utiliza ingredientes naturales y puede adaptarse a estilos de vida conscientes al optar por leche vegetal en lugar de leche de vaca y utilizar frutas o miel de agave como endulzantes, evitando así azúcares refinados.

Preparar esta bebida navideña es un proceso sencillo que toma un tiempo total de aproximadamente 10 minutos, incluyendo 5 minutos para la preparación y medición de ingredientes, y 5 minutos para el licuado y la presentación.

La receta rinde 1 licuado grande o 2 porciones pequeñas e incluye los siguientes ingredientes:

200 ml de café frío (puede ser de prensa francesa, café de olla o espresso).

150 ml de leche vegetal (almendra, avena, coco o la de preferencia).

1 plátano maduro .

1 dátil medjool sin hueso o $\text{1-2}$ cucharaditas de miel de agave (opcional).

1/2 cucharadita de canela en polvo .

1/8 cucharadita de nuez moscada molida .

Una pizca de clavo molido.

Hielos (opcional, para una textura tipo frappé).

Ralladura de naranja o cacao en polvo para decorar (opcional).

Para la preparación, se debe comenzar por preparar el café y dejarlo enfriar, lo cual puede realizarse la noche anterior. Posteriormente, se colocan en la licuadora el café frío, la leche vegetal, el plátano, el dátil o miel, la canela, la nuez moscada y el clavo. Si se desea una textura tipo frappé, se añade hielo al gusto. Se licúa hasta conseguir una mezcla homogénea y cremosa, para luego servir en un vaso grande y decorar con ralladura de naranja, canela o cacao en polvo por encima. Se recomienda disfrutar inmediatamente para aprovechar su frescura y aroma, aunque puede conservarse en la nevera hasta 6 horas en un recipiente hermético, si bien la textura podría alterarse ligeramente por la oxidación del plátano.

En cuanto a la información nutricional, se estima que cada porción (licuado grande) aporta aproximadamente 110 calorías. El desglose nutricional incluye $\text{2.5 g}$ de grasas totales, $\text{0.7 g}$ de grasas saturadas, $\text{22 g}$ de carbohidratos, $\text{12 g}$ de azúcares y $\text{2 g}$ de proteínas.




