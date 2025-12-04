El fenómeno astronómico alcanza su perigeo este jueves, coincidiendo con la llegada del invierno; el satélite lucirá un tamaño y brillo superiores al promedio, marcando el cierre del calendario lunar anual.

El cielo nocturno de este jueves 4 de diciembre de 2025 presenta uno de los espectáculos astronómicos más esperados del cierre anual. La denominada Superluna Fría alcanza su fase de plenitud, ofreciendo a los observadores una oportunidad única para contemplar el satélite natural de la Tierra con una luminosidad y dimensión superiores al promedio habitual.

De acuerdo con los datos proporcionados por el portal especializado Star Walk, el fenómeno astronómico llega a su ciclo máximo a las 5:14 horas, tiempo del centro de México. Este horario coincide con los momentos previos al atardecer, lo que permite una ventana de observación prolongada que se extenderá durante toda la noche y la madrugada del día siguiente.

Las especificaciones técnicas del evento indican que el satélite se percibirá un 7.9% más grande de lo normal. Asimismo, su brillo registrará un incremento del 15%. Estas variaciones ocurren debido a la proximidad de la Luna con la Tierra en su órbita elíptica. Si las condiciones meteorológicas impiden la visibilidad este jueves, el espectáculo permanecerá observable el 5 de diciembre, aunque con una intensidad ligeramente menor.

Origen cultural

El nombre de este fenómeno proviene de las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica. Específicamente, la tribu Mohawk denominó a esta lunación como "Luna Fría" debido a su coincidencia temporal con el descenso de las temperaturas y la llegada inminente de la estación invernal en el hemisferio norte.

Para quienes buscan una experiencia de observación óptima, se sugiere visitar lugares turísticos alejados de la contaminación lumínica de la ciudad. Actividades como el camping o reuniones al aire libre facilitan la apreciación del evento en su máximo esplendor, siempre tomando en cuenta las bajas temperaturas propias de la temporada.

Para quienes deseen registrar el evento mediante fotografía, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) emitió una serie de recomendaciones técnicas. La agencia espacial sugiere ajustar el balance de blancos de la cámara para la luz del día, lo que ayuda a capturar el tono real del satélite y evitar colores distorsionados.

Consejos técnicos

El uso de un trípode resulta indispensable para garantizar la estabilidad del dispositivo, ya sea una cámara profesional o un teléfono celular. La NASA aconseja enfocar manualmente el objeto y disminuir la exposición para evitar que el brillo sature la imagen, permitiendo apreciar los detalles de la superficie lunar como sus cráteres.

En cuanto a la configuración de los parámetros fotográficos, se recomienda introducir un ISO bajo, oscilando entre 100 y 400, para reducir el ruido digital en la imagen. La apertura del diafragma debe establecerse en un valor medio, preferiblemente f/8, combinado con una velocidad de obturación rápida de 1/125 segundos.

Finalmente, activar el temporizador del dispositivo evita la vibración al momento de presionar el obturador, asegurando una toma nítida. Este evento marca el final del calendario astronómico lunar del año 2025, cerrando el ciclo de superlunas visibles desde el territorio mexicano.