Max Verstappen saldrá desde la pole en el GP de Azerbaiyán y podría convertirse en el segundo piloto en repetir victoria en Bakú, después de Sergio Pérez.

El piloto neerlandés Max Verstappen conquistó la pole position en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025 tras registrar un tiempo de 1:41.117, en una clasificación marcada por varias interrupciones con bandera roja.

De esta forma, el corredor de Red Bull saldrá desde la primera posición en el circuito callejero de Bakú, donde podría convertirse en el segundo piloto en repetir victoria, después de que Sergio “Checo” Pérez lo hiciera en 2021 y 2023.

Clasificación complicada

La sesión no estuvo exenta de incidentes. Tanto Oscar Piastri (McLaren) como Charles Leclerc (Ferrari) sufrieron percances en las curvas, lo que obligó a múltiples paradas.

“ Fue una clasificación larga, con tantas banderas rojas es difícil mantener los neumáticos en buen estado. En la última vuelta simplemente tuve que arriesgar todo, ni siquiera tenía las mejores gomas ”, explicó Verstappen al terminar la sesión.

Red Bull mantiene mejoras

El equipo austríaco continúa afinando el rendimiento de su monoplaza con las actualizaciones implementadas desde el pasado Gran Premio de Italia. Primero se probaron en el auto de Verstappen y este fin de semana también en el de Yuki Tsunoda, quien se clasificó en sexto lugar.