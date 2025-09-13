El mexicano Uziel Muñoz conquistó la medalla de plata en impulso de bala durante el Mundial de Atletismo Tokyo 2025, con una marca de 21.97 metros que impuso récord nacional.

El atleta Uziel Muñoz, originario de Chihuahua, logró una hazaña sin precedentes al ganar la medalla de plata en impulso de bala en el Mundial de Atletismo Tokyo 2025. Con un lanzamiento de 21.97 metros, no solo se aseguró un lugar en el podio, sino que también rompió el récord nacional, mejorando su propia marca de 21.88 metros establecida en 2023.

Se trata de la primera medalla para un latinoamericano en esta prueba dentro de un campeonato mundial.

Muñoz se mantenía fuera del podio en su último intento, pero con un lanzamiento de gran potencia aseguró la plata, dejando atrás al italiano Leonardo Fabbri, quien terminó tercero con 21.94 metros. El oro fue para el estadounidense Ryan Crouser, tricampeón mundial, con 22.34 metros.

Trayectoria en ascenso

Este logro marca la mejor actuación en la carrera del chihuahuense de 30 años. Previamente había conseguido oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, además de llegar a la final en el Mundial de Eugene 2022 (11º lugar) y al top 8 en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con este resultado, Muñoz suma la medalla número 14 para México en Mundiales de Atletismo: tres oros, cuatro platas y siete bronces. Es también la primera presea del país en pruebas de lanzamientos al aire libre.



