Canelo esta vez no pudo imponer su box y se llevó su tercera derrota profesional.

Terence Crawford sorprendió y derrotó por decisión unánime a Saúl Álvarez, con lo que le arrebata los cuatro títulos Supermedianos al mexicano.

Te puede interesar Arranca pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford

Canelo esta vez no pudo imponer su box y se llevó su tercera derrota profesional.

Crawford se mantiene invicto, registrando 42 victorias, y ahora es campeón del CMB, FIB, OMB y AMB.

Round 1

Episodio inicial de estudio, con pocos golpes. 'Canelo' tira más, pero no conecta y Crawford boxea bien hacia atrás.

10-10

Round 2

El jab empieza a hacerse presente en el rostro del 'Canelo', que reacciona con un par de golpes al cuerpo, que no son suficientes.

10-9, Crawford

Round 3

Otro round de pocos golpes y mucha estrategia, pero la iniciativa y los golpes al cuerpo del mexicano pesan más.

10-9, 'Canelo'

Round 4

El mejor round del retador. Conecta al menos cinco veces el rostro de 'Canelo', quien reacciona con valentía, pero se queda corto.

10-9, Crawford

Round 5

Round parejo, 'Canelo' golpea un poco más al cuerpo, pero el jab de Crawford vuelve a entrar. Ambos empiezan a cuidarse más.

10-10

Round 6

Crawford conecta varios jabs que, aunque no hacen daño, dan puntos. Saúl golpea al cuerpo, pero le falta constancia.

10-9, Crawford





Round 7

Un ataque rapidísimo al inicio del episodio da ventaja al estadounidense. 'Canelo' no puede quitarse el jab, que ya le hizo daño.

10-9, Crawford

Round 8

Crawford casi se olvida de tirar golpes. Suelta pocos, pero 'Canelo' se lleva un episodio importante, pues necesita confianza.

10-9, 'Canelo'

Round 9

Un inicio relampagueante de Crawford hice ver mal al 'Canelo', que se aviva tras un cabezazo accidental, pero no le alcanza.

10-9, Crawford

Round 10

'Canelo' conecta dos veces con poder, pero el jab de Crawford sigue causando estragos en el mexicano.

10-10

Round 11

Gran episodio para el estadounidense. 'Canelo' recibe demasiado castigo, se desespera y hasta abre la guardia.

10-9, Crawford

Round 12

'Canelo' sale a noquear, pero no conecta y recibe mucho castigo, Crawford incluso se da el gusto de intentar noquear al final.

10-9, Crawford