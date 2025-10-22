Un total de 23 aspirantes —dieciocho (18) atletas y cinco (5) entrenadores— integran la lista del Premio Estatal del Deporte 2025 en Sonora. La votación será a las 11:00 horas del jueves 23 de octubre; el galardón repartirá 190 mil pesos entre los ganadores.

Veintitrés candidaturas avanzarán este jueves 23 de octubre a la votación del Premio Estatal del Deporte 2025 en Sonora, donde quedarán definidos los ganadores en las categorías Atleta, Entrenador y Prospecto (15 años y menores).

De acuerdo con la convocatoria, el jurado sesionará a las 11:00 horas para evaluar trayectorias, resultados y proyección de cada propuesta. El reconocimiento repartirá 190 mil pesos entre las y los premiados, además de los honores públicos correspondientes.

Este jueves 23 de octubre de 2025, en sesión del jurado, se elegirá a los tres (3) primeros lugares en Atleta y Entrenador; en Prospecto se otorgará un único reconocimiento al más votado.

Al corte informado, competirán dieciocho (18) atletas y cinco (5) entrenadores por el máximo distintivo deportivo del estado.



