La sonorense Rosa María Tapia cerró su temporada internacional con la vigésima segunda (22) posición en la Final del Serial del Campeonato Mundial de Triatlón, celebrada el domingo 19 de octubre de 2025 en Wollongong, Australia.

La olímpica en París 2024 completó el recorrido élite femenil (1,500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10K de carrera) en 2:00’18, registro que selló su año competitivo en la máxima categoría.

De acuerdo con los parciales de competencia, Tapia Vidal cronometró 19:43 en la natación, 1:03’13 en el segmento de ciclismo y 36:22 en la carrera a pie, manteniéndose en el grupo competitivo a lo largo de la prueba final del calendario anual que organiza World Triathlon. Con ello, la representante de Hermosillo cierra un ciclo donde alternó top 10 y resultados de consistencia frente a la élite global.

Antes de la etapa definitiva en Australia, la triatleta se ubicaba en el sitio 13 del ranking mundial con 3,301.90 unidades y en el segundo peldaño del continente americano; tras la Final, quedará a la espera de la actualización oficial del escalafón para confirmar su puesto final de la temporada.

En la ruta hacia Wollongong, compitió en seis (6) fases regulares del serial: Abu Dabi, Emiratos Árabes (15 de febrero); Yokohama, Japón (17 de mayo); Alghero, Italia (31 de mayo); Hamburgo, Alemania (12 de julio); Riviera Francesa (31 de agosto); y Weihai, China (26 de septiembre).

A lo largo de 2025, su mejor actuación la consiguió en Yokohama, donde fue séptima, y también se colocó en el top 10 en Abu Dabi, terminando octava. Esos resultados la sostuvieron en la conversación por los primeros sitios del continente y le permitieron llegar a Australia con margen para defender posiciones en el ranking.

En Wollongong, su desempeño mostró regularidad en los tres segmentos, con un nado competitivo, un ciclismo sostenido y un remate a pie dentro de los 36 minutos, suficiente para asegurar la 22.