El exboxeador inglés fue encontrado sin vida en su casa de Mánchester este domingo 14 de septiembre.

El boxeo mundial despertó este domingo con una triste noticia, al confirmarse el sensible fallecimiento de Ricky Hatton, legendario boxeador inglés, a los 46 años.

Hatton, quien gracias a su talento en los encordados se ganó los corazones de los aficionados, fue encontrado sin vida en su casa de Mánchester este domingo 14 de septiembre.

De acuerdo con información de las autoridades, la policía recibió una llamada de alerta a las 6:45 a.m., y no se sospecha de circunstancias criminales en torno a su fallecimiento.

Ricky, quien tenía un estilo agresivo y carismático, fue campeón mundial en dos divisiones (superligero y wélter), conquistando títulos de la IBF, WBA, IBO y The Ring.

Lo recuerdan en redes

La noticia de su muerte de inmediato pegó fuerte en redes sociales, plataformas en las que varios seguidores recordaron su gran trayectoria, en especial su histórica victoria sobre Kostya Tszyu en 2005.

Perhaps Ricky Hatton's greatest moment, stopping Kostya Tszyu to claim the IBF 140lb title.



Rest in Peace, Ricky.pic.twitter.com/gZk0DjN8kb — BoxingScene.com (@boxingscene) September 14, 2025

Con la confirmación de su partida, varios boxeadores e instituciones expresaron su pésame por el boxeador, quien había anunciado su regreso al ring en una función en diciembre en Dubái contra Eisa Al Dah.

I am deeply saddened to hear about the passing of Ricky Hatton. He was not only a great fighter inside the ring but also a brave and kind man in life. We shared unforgettable moments in boxing history and I will always honor the respect and sportsmanship he showed. Ricky fought… — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 14, 2025

We are deeply saddened to learn of the passing of British Boxing legend Ricky Hatton.



Rest in peace, champ. pic.twitter.com/W5i9dvcJH9 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 14, 2025

Today we lost not only one of Britain’s greatest boxers, but a friend, a mentor, a warrior, Ricky Hatton.



As fighters, we tell ourselves we’re strong — we train, we sweat, we take hits, we get up. But sometimes the hardest fight happens in silence, in the mind. Mental health… pic.twitter.com/JwSaYJe6XE — Amir Khan (@amirkingkhan) September 14, 2025

Su relación con México y sus boxeadores tuvo un episodio reciente al tener un combate de exhibición con Marco Antonio Barrera en 2022, con la intención de promover la salud mental.