Kiara Ruvalcaba, boxeadora de 17 años, murió tras sufrir lesiones cerebrales en un sparring en Aguascalientes. La Fiscalía investiga negligencia.

El boxeo mexicano está de luto tras confirmarse la muerte de Kiara Paula Ruvalcaba Cruz, joven pugilista de 17 años, quien falleció a consecuencia de graves lesiones cerebrales sufridas durante una sesión de sparring en Aguascalientes. La adolescente perdió la vida tres días después del incidente.

Los hechos ocurrieron el viernes 17 de octubre de 2025, alrededor de las ocho de la noche, en el gimnasio Gym Box Jhonny, ubicado en el fraccionamiento Infonavit Potreros del Oeste en Aguascalientes.

Te puede interesar Identifican a joven boxeador profesional nogalense hallado sin vida

De acuerdo con reportes preliminares, Kiara apenas llevaba dos meses entrenando boxeo cuando participó en la práctica, en la que enfrentó a una rival con mayor experiencia. Durante el combate, recibió varios golpes en la cabeza, se desplomó y comenzó a convulsionar.

Fue trasladada de urgencia al Hospital General de Zona número 1 del IMSS, pero al no ser derechohabiente, fue canalizada e intubada hacia el Hospital Hidalgo. Ahí se le practicó una cirugía de emergencia, sin embargo, su estado continuó crítico hasta que falleció el domingo 19 de octubre.

Investigación por posible negligencia

La Fiscalía General de Aguascalientes abrió una carpeta de investigación para determinar si hubo negligencia o falta de medidas de seguridad durante la práctica.

Las autoridades analizan la diferencia de experiencia entre las pugilistas y si el gimnasio contaba con supervisión y protocolos adecuados. Ni el entrenador, identificado en algunos reportes como Mario Cardona, ni el gimnasio se han pronunciado públicamente, lo que ha generado indignación entre la comunidad deportiva.

Por su parte, la Asociación Hidrocálida de Boxeo lamentó el fallecimiento y exhortó a que el deporte se practique únicamente en espacios certificados, con entrenadores acreditados y protocolos de emergencia vigentes.

La Fiscalía de Aguascalientes abrió carpeta de investigación por la muerte de la adolescente Kiara Paula Ruvalcaba Cruz, de 17 años, quien habría recibido golpes en la cabeza tras ser utilizada como sparring en un gimnasio.



Los hechos ocurrieron el viernes 17 de octubre en el… pic.twitter.com/P4U1pdA4P1 — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 20, 2025

Reacciones

La noticia ha causado consternación entre familiares, amigos y la comunidad deportiva local. Kiara Ruvalcaba era estudiante del Colegio del Arte y las Ciencias, institución que expresó su pesar y la recordó por su entusiasmo y disciplina.

En redes sociales, usuarios y deportistas han exigido justicia y mayor regulación para prevenir tragedias similares, destacando la necesidad de mayor supervisión en los gimnasios donde se forman jóvenes atletas.

El caso de Kiara, considerada una promesa del boxeo amateur, ha abierto un debate urgente sobre la seguridad y la ética en el entrenamiento de menores dentro del deporte de contacto.