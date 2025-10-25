Antes de la práctica 3 del Gran Premio de México, Max Verstappen recibió la visita de jugadores del América, quienes le obsequiaron una playera personalizada del equipo azulcrema.

Un momento de convivencia entre el automovilismo y el futbol se vivió previo a la Práctica 3 del Gran Premio de la Ciudad de México, cuando Max Verstappen recibió la visita de tres jugadores del Club América.

Brian Rodríguez, Alan Cervantes e Israel Reyes acudieron al paddock de Red Bull Racing para saludar al cuatro veces campeón del mundo, con quien conversaron brevemente y le entregaron un regalo especial: una playera del América personalizada con su nombre y el número 1, el mismo que porta en su monoplaza.

“ Pudimos hablar un poquito con él, y le dimos el regalito de la playera ”, comentó el defensor Israel Reyes tras el encuentro en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los futbolistas aprovecharon su día libre luego del partido ante Mazatlán FC en la Jornada 15 del Apertura 2025, para disfrutar del ambiente de la Fórmula 1.

“ Todo muy lindo, le dijimos que gane, venimos a alentarlo. Él nos dijo que le gusta mucho el América ”, compartió Brian Rodríguez.

Verstappen, conocido aficionado al futbol, agradeció el gesto y posó con la camiseta azulcrema, que seguramente se sumará a su colección personal de recuerdos deportivos.