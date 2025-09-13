El sinaloense Marco Verde consiguió su tercera victoria profesional tras imponerse por nocaut técnico al estadounidense Sona Akale en el Allegiant Stadium, en la velada encabezada por “Canelo” Álvarez.

La tarde del 13 de septiembre, el mexicano Marco Verde obtuvo un triunfo contundente en la primera función de boxeo realizada en el Allegiant Stadium de Las Vegas, escenario que albergó la pelea estelar entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford.

El medallista olímpico en París 2024 derrotó al estadounidense Sona Akale por nocaut técnico en el cuarto asalto, sumando así su tercera victoria como profesional.

Desde el inicio, Verde impuso su estilo con movilidad, combinaciones rápidas y golpes certeros. En el primer episodio, conectó un gancho a la barbilla que envió a la lona a su rival, marcando el rumbo de la pelea.

Aunque Akale intentó reaccionar, el castigo acumulado y las cortadas dentro de su boca fueron mermando su resistencia. Finalmente, cuando restaba 1:11 del cuarto round, el réferi detuvo el combate para proteger al estadounidense.

Un sueño cumplido en Las Vegas

El triunfo tuvo un valor simbólico especial para Verde: pelear en un escenario de talla mundial y en fechas patrias.

“Mi intención era mostrar mi boxeo, trabajar los rounds y dar espectáculo, no necesariamente buscar el nocaut. Pero se dieron las condiciones y estoy muy contento con el resultado”, declaró tras la pelea.



