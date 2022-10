Nica Concepción buscará imponerse en el cuarto choque ante Tyson Márquez

El boxeador panameño visitó las instalaciones de periódico EXPRESO, donde platicó de lo que espera en su cuarto choque arriba del ring ante el local, Hernán "Tyson" Márquez este 7 de octubre en el CUM de Hermosillo.

Después de siete años, Hernán “Tyson” Márquez y Luis “Nica” Concepción volverán a enfrentarse en el ring, esta vez en el CUM de Hermosillo este 7 de octubre, combate para el cual el panameño confía en llevarse una victoria.

Luis Miguel “Nica” Concepción, buscará igualar el número de triunfos ante el “Tyson” Márquez, cuando se enfrenten por cuarta vez, en donde el panameño ha perdido los dos primeros enfrentamientos, logrando rescatar el triunfo en la tercer contienda.

En su visita a Hermosillo, Luis Concepción estuvo presente en las instalaciones de Periódico EXPRESO, donde platicó su experiencia en el mundo del boxeo.

“Mis inicios como boxeador fueron por acercarme a un gimnasio para ver los entrenamientos de los boxeadores. Me sentí capaz de enfrentar a uno y me dio una golpiza, pero, el entrenador me vio aptitudes y me jaló a hacia este deporte”.

El "Nica” ha sido tres veces campeón del mundo en los peso Mosca y ha tenido 33 victorias, 4 derrotas y 0 empates.

“En una pelea con el 'Tyson', él me quitó el título en mi natal Panamá y esa fue catalogada como la mejor pelea del año”.

Después vino a reconquistar el campeonato ante Hernán Márquez, pero apenas en el primer round tuvo tres visitas a la lona que terminó por darle la derrota por knock out técnico.

En el tercer encuentro, “Nica” recibió a “Tyson” Márquez, de nuevo en Panamá, pero en esta ocasión, las cosas fueron diferentes.

“Esta vez salí a pelear mentalizado y decidido a llevarme el triunfo y lo conseguí a base de una serie de golpes que le propiné y que dieron como resultado mi triunfo”.

Todas estas cosas, agregó, han servido para que hoy venga con una mejor preparación y una mejor mentalidad.

“Esta vez, estoy más preparado físicamente y maduro mentalmente. No soy el mismo que el “Tyson” vió en los primeros dos encuentros”.