El exboxeador Julio César Chávez afirmó que su hijo enfrenta un proceso en libertad y negó que tenga vínculos con grupos delictivos.

El excampeón mundial de boxeo, Julio César Chávez, habló este jueves sobre la situación legal de su hijo y aseguró que se encuentra bien, actualmente en libertad mientras continúa su proceso judicial.

“Está libre ahorita, sigue un proceso afuera… no hay nada de que él sea delincuente, ni que sea de un cartel, ni que trafique armas, eso no existe y se va a aclarar muy pronto”, declaró el expugilista.

Chávez rechazó categóricamente las versiones que señalan presuntos nexos de su hijo con organizaciones criminales.

"Si yo supiera que viviera en cosas de esas, lo aceptara, pero se me hace injusto", expresó.

El exboxeador explicó que las especulaciones surgieron debido a las adicciones que su hijo ha enfrentado en los últimos años, las cuales lo llevaron a relacionarse con “gente equivocada” y a hacer comentarios fuera de lugar.

Reconoce consecuencias de las adicciones

“Son las consecuencias de cómo él estaba mal en su adicción, se juntaba con esta gente y hablaba de cosas sin sentido, pero de ahí a que pertenezca a un cartel, no hay nada de eso”, agregó.

El máximo ídolo del boxeo mexicano concluyó que, aunque su hijo atraviesa un proceso difícil, confía en que pronto se demostrará su inocencia.