Israel Cruz venció en Turquía sin apoyo de autoridades deportivas

El sonorense sintió que le dieron la espalda, pues ninguna autoridad respondió sus solicitudes de apoyo.

A pesar de la falta de apoyos de las autoridades deportivas, tanto estatales como nacionales, el hermosillense Jesús Israel Cruz Encinas logró acumular el dinero necesario para viajar a Turquía y convertirse en el campeón mundial en powerlifting.

En el noticiero de Expreso 24/7, edición matutina, en entrevista con el conductor y periodista Marcelo Beyliss, el joven deportista compartió que envió alrededor de 10 cartas a diferentes dependencias de Gobierno y a empresas sonorenses buscando apoyo económico, sin embargo nadie le respondió.

" Prácticamente me dieron la espalda. Mandé 10 cartas a diferentes partes y las diez veces me dieron para atrás, Codeson, a empresas, a las oficinas del Gobernador y nada ", señaló.

Fue el pasado martes 6 de septiembre cuando sus familiares y amigos lo recibieron en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo. El joven de 22 años tuvo que juntar alrededor de 80 mil pesos para cumplir su sueño, lo que logró a través de ventas de hamburguesas, galletas y rifas de suplementos alimenticios.

El que persevera alcanza. A pesar de que no haya tenido el apoyo del Estado o del País, siempre quise cumplir mi sueño e hice actividades para conseguir el dinero; hice lo que pude y lo logré Jesús Israel Cruz Encinas

Israel Cruz agradeció a sus familiares, amigos y compañeros de equipo por apoyarlo en las actividades que realizó para recaudar el dinero necesario, dando especial mención a un compañero de entrenamiento.