El ciclista mexicano Isaac del Toro remontó en la última etapa para quedarse con la Vuelta a Burgos 2025, convirtiéndose en el primer corredor de México en conquistar esta competencia española.

El mexicano Isaac del Toro se coronó en la Vuelta a Burgos 2025 tras una espectacular remontada en la quinta y última etapa, disputada entre Quintana del Pidio y Lagunas de Neila sobre un recorrido de 138.3 kilómetros.

A 14 kilómetros del final, el corredor del UAE Team Emirates sufrió un pinchazo en la rueda delantera que le hizo perder 17 segundos. Sin embargo, logró reincorporarse al pelotón y preparar el ataque final.

En los últimos tres kilómetros, durante el exigente ascenso a Lagunas de Neila, Del Toro aceleró, superó al italiano Giulio Ciccone y recortó el tiempo suficiente para arrebatar el liderato al francés Léo Bisiaux, a quien aventajó por 31 segundos en la clasificación general.

Isaac del Toro se convierte en el primer mexicano en ganar la Vuelta a Burgos, superando el registro de Raúl Alcalá, quien fue subcampeón en 1992 y 1993.

