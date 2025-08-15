El ciclista mexicano Isaac del Toro buscará hacer historia en la Clásica de Hamburgo 2025, prueba de 207 km que se correrá el 17 de agosto, con rivales de alto nivel y transmisión en vivo por Claro Sports.

El ciclista mexicano Isaac del Toro disputará la Clásica de Hamburgo 2025, que se realizará el domingo 17 de agosto en Alemania. Con apenas 21 años, el corredor buscará sumar un nuevo triunfo internacional tras su reciente victoria en la Vuelta a Burgos, que lo ha colocado en el séptimo puesto del ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La competencia reunirá a 23 equipos, incluidos 18 del World Tour y 5 Pro Teams, con siete ciclistas cada uno. Entre sus rivales estarán Olav Kooij, campeón defensor, así como Paul Magnier y Sam Bennett.

Recorrido y exigencias de la prueba

La edición 28 de esta clásica cubrirá 207 kilómetros entre Buxtehude y Hamburgo. La mayor parte del trayecto será llano, pero el cierre pondrá a prueba la explosividad de los competidores con un circuito final de 41 km y tres vueltas alrededor del río Elba. La subida más exigente se ubica a un kilómetro de la meta, con una pendiente del 7 %.

Transmisión y horario

La prueba podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports.

Fecha: domingo 17 de agosto

Horario: 6:00 horas (tiempo de la Ciudad de México)

Lugar: Hamburgo, Alemania