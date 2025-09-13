Previo a la pelea estelar de la noche, el periodista de ESPN, Salvador Rodríguez, aseguró en sus redes sociales que fuentes le indicaron que el himno mexicano no será entonado durante el combate y también indicó que la cantante elegida para ello era la cantante Fey.

El himno nacional, algo que se ha vuelto tradición en los eventos boxísticos, no sería entonado durante la pelea más esperada del año: Saúl Canelo Álvarez vs Terence Crawford.

‘’Se quedará la popular cantante Fey con las ganas de entonar el Himno Nacional Mexicano en el Allegiant Stadium. Me dicen que no habrá himnos esta noche en Canelo vs Crawford“ , publicó a través de su cuenta de X.

Esta decisión ha generado algunas opciones divididas, como la del comentarista deportivo David Faitelson, quien aseguró que no ve razón alguna para que sea entonado.

“No veo la necesidad de cantar ningún himno. Es una exageración y una farsa. ¿O acaso ‘El Canelo’ lleva la representación del gobierno mexicano? Los himnos sobran en eventos deportivos profesionales, a menos de que esos atletas se hayan preparado con dinero de nuestros impuestos” , declaró.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, acusó a Netflix de rehusarse a que el himno nacional mexicano se escuche previo a la función.