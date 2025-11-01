A falta de pocas fechas, Lewis Hamilton no ha pisado el podio con Ferrari. Entre rumores de movimiento en 2026, Esteban Gutiérrez sostiene que “todos los campeones que llegan a Ferrari tienen dificultades”.

La temporada 2025 de Fórmula Uno enfila su cierre y Lewis Hamilton todavía no consigue un podio vestido de rojo. Pese a tener contrato multianual con Ferrari, ya circulan versiones sobre una eventual salida en 2026 y dos nombres que emergen como alternativas: Ollie Bearman y George Russell.

En este primer curso en Maranello, el británico mostró destellos —una pole y triunfo en la Sprint del GP de China—, pero la adaptación ha pesado más que los chispazos.

El siete veces campeón se ha topado con curvas ajenas a su palmarés: auto sensible al viento, ventana de temperatura estrecha para los neumáticos y un ajuste fino de balance que no siempre llegó a tiempo en clasificación.

Aun así, dejó señales: la pole en un sábado perfecto y la victoria en la Sprint de Shanghái probaron que, con pista en su rango, el SF- de 2025 pudo ser competitivo a una vuelta y en stint corto. En carrera, el paso sostenido y la degradación limitaron sus opciones; la foto de temporada es la de un Ferrari que remaba por puntos grandes, pero sin constancia para el top 3.

“En Ferrari hay mucha presión, pero es un caos bien organizado… todos los campeones que llegan a Ferrari tienen dificultades”, dijo Esteban Gutiérrez, quien trabajó con Hamilton en Mercedes y fue piloto de pruebas del equipo italiano. Para el mexicano, el desempeño del británico “no fue tan negativo como parece” y puede servir de trampolín para un salto adelante en 2026.

En el paddock, sin embargo, crece la especulación: Bearman —joya de la cantera, ya probado en fines de semana oficiales— y Russell —perfil consolidado— aparecen en quinielas si la foto no mejora el próximo año. Son escenarios que, de momento, viven en el terreno de la rumorología, pero que subrayan el eje del debate: continuidad del proyecto con Hamilton o giro hacia una dupla con relevo.



