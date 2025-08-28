El actor y piloto Frankie Muniz sufrió una fractura de radio distal tras caer de una escalera en su casa.

El actor estadounidense Frankie Muniz, recordado por su papel en la serie Malcolm el de en medio y actualmente piloto en la Craftsman Truck Series de NASCAR, informó este jueves que no podrá competir durante varias semanas tras sufrir un accidente en su domicilio.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Muniz explicó que el pasado 27 de agosto cayó desde lo alto de una escalera mientras cambiaba las baterías de una cámara de seguridad en el jardín de su casa. El impacto le provocó una fractura de radio distal, cerca de la muñeca.

“La frase ‘FML’ cobra un nuevo significado con momentos como estos. Estoy decepcionado de compartir que no voy a correr en Darlington este fin de semana o durante las próximas semanas debido a una fractura”, escribió el piloto de 39 años.

Muniz reconoció que el accidente fue consecuencia de no seguir las recomendaciones de seguridad de la escalera:

“Nota mental: haz caso a la advertencia que dice ‘no pararse en el último escalón’. En retrospectiva, una escalera más alta habría sido más inteligente”.

El equipo médico le indicó un tiempo de recuperación estimado entre 6 y 8 semanas, lo que lo dejará fuera de las próximas fechas de NASCAR. “Lo siento por mi equipo, que ha puesto el corazón en esta temporada. Estoy agradecido con Ford Performance por su apoyo incondicional”, añadió el piloto, quien conduce la camioneta Ford F-150 número 33 del equipo RBR.

Muniz aseguró a sus seguidores que volverá a las pistas tan pronto como reciba el alta médica. Mientras tanto, miles de fanáticos y colegas del automovilismo le han expresado mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.