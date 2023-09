Dafne Quintero dedica su triunfo a Carlos Vaca, arque fallecido

Entre lágrimas, dedicó el logro a Carlos Vaca, exarquero mexicano que perdió la vida el 30 de marzo pasado a los 20 años.

Una recompensa al gran año que ha tenido, es como calificó su medalla de bronce la arquera Dafne Quintero, quien además dedicó de forma especial este metal al fallecido arquero Carlos Vaca.

Luego de ser galardonada con el metal cobrizo, la oriunda de Monclova, Coahuila, destacó su logro tras venir de menos a más en el serial 2023, luego del deximosexto lugar en Turquía, sexto en China, noveno en Colombia y quinto en París.

"Fue muy pesado (el año), fue competencia tras competencia, no teníamos ni descanso, la verdad ahorita ya me sentía muy cansada, pero me dije 'ya casi se acaba el año, eso poquito que me queda tienes que darlo aquí y espero en Panamericanos" , indicó Quintero.

Entre lágrimas, dedicó el logro a Carlos Vaca, exarquero mexicano que perdió la vida el 30 de marzo pasado a los 20 años bajo circunstancias poco claras.

"Se lo quiero dedicar a mi compañero Carlos Vaca, toda está competencia estuve pensando en él y se que me estuvo apoyando en el cielo" , dijo la también medallista de oro en Juegos Centroamericanos San Salvador 2023.

Finalmente agradeció al público hermosillense que llenó las gradas del escenario instalado en el patio frontal del Palacio de Gobierno de Sonora.

"Es una sensación muy bonita, al igual que el año pasado en Tlaxcala, la porra se escuchaba muy bien y me sentí muy feliz de lo que todos pudieron ver" , señaló.

Miguel Becerra será el otro mexicano que verá actividad en la categoría de arco compuesto este sábado en punto de las 20:00 horas, tiempo de Sonora; su rival en cuartos de final será el indúPrathamesh Jawkar.