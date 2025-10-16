La función del 6 de diciembre de 2025 en la T-Mobile Arena tendrá presencia mexicana con el regreso de Brandon Moreno frente a Tatsuro Taira y de Manuel “Loco” Torres ante Grant Dawson.

La UFC cerrará su calendario numerado de 2025 con la función del 6 de diciembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas, encabezada por Merab Dvalishvili en su cuarta defensa del título de peso gallo ante el excampeón Petr Yan.

En la misma cartelera destacan los mexicanos Brandon Moreno y Manuel “Loco” Torres, en peleas con implicaciones de ranking.

De acuerdo con el adelanto difundido el lunes 13 de octubre de 2025, la función reunirá campeones y contendientes en varias divisiones. Moreno apunta a reinsertarse en la ruta titular del peso mosca, mientras que Torres busca consolidación en el peso ligero tras su reciente ascenso en la clasificación.

Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira

El tijuanense Brandon Moreno—primer campeón mexicano en la historia de la división—enfrentará al japonés Tatsuro Taira a tres asaltos. Moreno llega con dos victorias consecutivas (Amir Albazi y Steve Erceg); Taira, de 25 años, suma 4 triunfos en sus últimos 5 y viene de someter a HyunSung Park. El resultado podría impactar de forma directa la lista de retadores.



En la cartelera también figura la defensa de Alexandre Pantoja contra Joshua Van, lo que abre la puerta a que el vencedor de Moreno–Taira quede a un paso del cinturón, sujeto a medical suspensions y calendario del campeón.

Manuel “Loco” Torres vs. Grant Dawson (ligero, 3 asaltos)

El chihuahuense Manuel “Loco” Torres peleará contra Grant “KGD” Dawson, integrante del top-15 de la división. Torres (16-3) llega tras noquear en el primer asalto a Drew Dober, triunfo que elevó su proyección; su único revés en la empresa fue ante Ignacio Bahamondes.

Dawson arrastra victorias recientes —incluida una sobre Diego Ferreira— y ya enfrentó a mexicanos, como Rafa García (sumisión en 2024). El choque puede escalar al ganador dentro de una de las categorías más competitivas.

La organización ajustará el orden de peleas, horarios de pesaje ceremonial y arranque de preliminares en la semana del evento.