Saúl “Canelo” Álvarez y su esposa Fernanda Gómez anunciaron la llegada de su hija Eva Victoria, a pocas semanas del combate del boxeador mexicano contra Terence Crawford en Las Vegas.

A un mes de su esperado combate contra Terence Crawford, el campeón mundial de peso Supermediano, Saúl “Canelo” Álvarez, dejó momentáneamente los entrenamientos para asistir al nacimiento de su hija con su esposa María Fernanda Gómez.

El boxeador, de 35 años, compartió la noticia en sus redes sociales con un mensaje dedicado a su pareja:

“Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor Fernanda Gómez. Bienvenida EVA VICTORIA”.

Una familia que crece

Eva Victoria es la segunda hija del pugilista con Fernanda Gómez. El Canelo tiene además otros tres hijos de relaciones anteriores: Emily Cinnamon, Mía Ener y Saúl Abdiel.

Con este nacimiento, Álvarez suma cinco hijos en total, consolidando su faceta como padre junto a su exitosa carrera deportiva.

Rumbo a la pelea del 13 de septiembre

El boxeador descansará este fin de semana antes de retomar su concentración y entrenamientos de cara a su enfrentamiento con Crawford, programado para el 13 de septiembre en Las Vegas, donde buscará mantener su dominio en la división Supermediano.



