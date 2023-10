Calientan motores para el Nacional de Wakeboard 2023 en San Carlos

Este viernes se realizó una exhibición de Campeones Pro donde participarán deportistas de alto nivel estatal, nacional y extranjero.

Con pruebas de prácticas en olas, este viernes inició el segundo campeonato Nacional de Wakeboard 2023 en el sector Bahía de San Carlos; en esta edición, participarán 10 categorías con talentosos deportistas de alto nivel estatal, nacional y extranjero.

Claudia María Tapia Pastor, presidenta de la asociación de Wakeboard en Sonora, comentó que este sábado se realizarán las competencias iniciando en punto de las 6:00 horas a través de tres rondas de semifinalistas y finalistas en las categorías. La premiaciónserá a las 17:00 horas.

“Es un gran evento, en esta segunda edición se obtuvo un realce importante con la participación de personalidades de gran nivel mundial que se han ido sumando al evento, además, las playas de San Carlos nos permiten poder esquiar en el agua y mirar el fondo del mar mientras realizas la actividad, esta es un gran atractivo para nuestros visitantes” , expresó.

En la categoría open de la rama femenil cuentan con la participación de la chilena Ignacia Holsher y Eugenia de Armas de nacionalidad argentina, campeona mundial. En la rama varonil, participará el tricampeón mundial categoría master Alejo de Palma, originario de Argentina, y Jaden, originario de Orlando, quien tiene los primeros lugares en mundiales en wakeboard.

“Inicie a los 13 años con este deporte compitiendo en campeonatos nacionales, después a campeonatos latinoamericanos y panamericanos, he ido escalando poco a poco, mi hermana me motivó a practicar este deporte que me fascina y me da oportunidad de conocer a gente con un gran corazón, me encanto San Carlos” , compartió Ignacia Holsher.

Claudia María Tapia destacó la participación de deportistas de origen internacional, así como de reconocidos atletas mexicanos, quienes aportan a la grandeza de este evento.

“Estamos muy orgullosos de contar con la presencia de los participantes de la selección mexicana Pablo Monroy y Fer Larios, quienes en este mes de octubre nos representarán en los juegos panamericanos próximos a realizarse, les agradecemos su participación en esta segunda edición” , resaltó Tapia Pastor.

La presidenta de la asociación agradeció el apoyo para la realización del evento al Gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y al personal de la Secretaría de Turismo del Estado, mismos que brindan las facilidades para que este evento deportivo se lleve a cabo.